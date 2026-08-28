Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR Mobil uygulamamız ile hizmetlerimizi 9,2 milyon vatandaşımızın cebine taşıdık. Son 1 yılda; 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. İOS ve Android platformlarında sunulan mobil uygulamamız ile İŞKUR’un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilirsiniz" dedi.

Paylaşımda, lokasyon bazlı altyapı özellikleri sayesinde iş arayanların kendilerine en yakın iş ilanlarını görüntüleyebildiği, işverenlerin ise milyonlarca özgeçmiş arasından ihtiyaçlarına uygun adaylara daha hızlı ulaşabildiği belirtildi. Uygulama üzerinden sunulan hizmetler arasında; iş başvuruları, işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği, işbaşı eğitim programları, İşgücü Uyum Programı, İŞKUR Gençlik Programı, Toplum Yararına Programlar, Danışman Bilgi Sistemi, bölgesel kariyer fuarları ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor.