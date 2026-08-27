Van için yağış gözüktü! Meteoroloji tarih verdi

Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Vanspor’dan ayrılan kalecinin yeni adresi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, 6 Eylül'de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 6 Eylül'de uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.