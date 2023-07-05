Hafta sonu Edremit Marinada Kaptan Sinan Başak'ın tekneleriyle tura çıkarak gece geç saatlere kadar eğlenen İranlı turistler hem Van'ın turizmine katkıda bulunuyor hem de kendileri ve aileleri için güzel anılar biriktiriyorlar.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI EDREMİT MARİNAYA BEKLİYORUZ"

Tekne kaptanı Sinan Başak, turlarla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, "Biz Edremit Marinada mevcut teknelerimizle yıllardır hem halkımıza hem de dışarıdan gelen misafirlerimize tekne turları ile hizmet vermekteyiz. Tabi gerek halkımız gerekse de özellikle İran'dan şehrimize gelen misafirlerimiz yaptığımız tekne turlarına büyük rağbet göstermektedirler.

Biz de hem işimiz gereği hem de Van'ın turizmine katkıda bulundukları için misafirlerimiz için hiç bir çabadan geri durmuyoruz. Elimizden geldiğince onların teknelerimizden, Edremit'ten ve Van'dan memnun ayrılmaları için gayret gösteriyoruz.

Teknelerimizde can güvenliği noktasında tüm tedbirleri alarak onlara huzurlu, güvenli ve eğlenceli bir zaman diliminde birlikte vakit geçirmek için hassasiyet göstermekteyiz. Van ve Edremit yakınlarında olup, henüz tekne turlarımızla tanışmayan veya vakit bulamamış herkesi teknelerimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Edremit Marinaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi