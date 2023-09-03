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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

AK Parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, İran-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili Dr. Adel Najafzadeh ve heyeti ile birlikte, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Burada yapılan gezi ve incelemelerin ardından, Van’da çeşitli temaslarını sürdüren heyetler daha sonra Van Edremit'te bulunan Uygulama Otelinde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Van’da yapabilecekleri çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

Düzenlenen toplantıya; AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İran-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili Dr. Adel Najafzadeh ve heyeti, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Çeliktaş, Dış ilişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurullah Aslan ve Yunus Yüksel ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “İran-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Hoy Milletvekili Dr.Adel Najafzadeh ve heyeti ile birlikte Türkiye-İran ilişkileri hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah” dedi.