Apple, iPhone 9 modelini çıkarmak yerine X ve ikinci nesil SE modellerini piyasaya sürdü. Bu kararın, bir satış stratejisi olarak düşünüldüğü belirtiliyor. Aslında, iPhone 9'un çıktığı sene, Apple'ın 10. yılıydı. Bu durumda, Apple'ın bir espri yapma niyetiyle 9'u atlayarak doğrudan 10'u çıkardığı düşünülebilir. Bu hamle, şirketin yenilikçi ve dikkat çekici bir imajını sürdürme çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. 8 Ağustos 2023 tarihinde bu kararın alındığı bildirildi.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi