İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek Türkiye yarı finallerine İpekyolu’nun adını taşıdı.

U16 Kız Basketbol Takımı ise 25 - 29 Mart 2024 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek yarı final maçlarında, U18 Kız Basketbol Takımı da 15 - 19 Nisan 2024’de Sakarya’da düzenlenecek Türkiye yarı final maçlarında Van ilini temsil etmeye hak kazandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay; “Bu başarı hepimizin. Emeği geçen antrenör ve kızlarımızı tebrik ederim. Türkiye yarı final turnuvasında yapılacak maçlarda ilimizi temsil edecek kızlarımızla Türkiye finallerini hedefliyoruz. Tüm başarılar kızlarımızla olsun" ifadelerini kullandı.