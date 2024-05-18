Beşiktaş - Hatayspor Match Live Stream | Watch on beIN Sports 2 (Beşiktaş - Hatayspor Match Free Broadcast) | Watch Beşiktaş - Hatayspor Match Live Stream Without a Subscription

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Heyecan dolu bu maçta her iki takımın da tek hedefi 3 puan almak. Kritik maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor ve maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google'da "beIN Sports Beşiktaş - Hatayspor canlı yayın, beIN Sports Beşiktaş - Hatayspor ücretsiz yayın" araması yapıyor. Beşiktaş - Hatayspor maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Beşiktaş - Hatayspor Match Live Stream | beIN Sports 2 Live Broadcast (Beşiktaş - Hatayspor Match Free Broadcast) | Watch Beşiktaş - Hatayspor Match Live Stream Without a Subscription

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Serdar Topraktepe liderliğindeki Beşiktaş ile Özhan Pulat liderliğindeki Hatayspor maçı oynanıyor. Kritik maç Tüpraş Stadyumu'nda Cihan Aydın'ın hakemliğinde oynanacak. Maçın detaylarını ve canlı skor güncellemelerini fanatik.com.tr adresinden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta ve kanalda?

Beşiktaş - Hatayspor maçı saat 19.00'da başladı. Maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor güncellemelerine ve detaylarına fanatik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

Başlangıç ​​Kadroları:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Boudjemaa, Strandberg, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Fernandes.