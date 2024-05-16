Play-off’lara 3. turdan dahil olacak ve bir üst lige çıkmak için mücadele edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlk maçına 22 Mayısta deplasmanda çıkacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rövanş maçında da rakibini kendi sahasında ağırlayacak.

Van Spor’un 3. turdaki rakibi Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 1461 Trabzon FK takımlarının kazananı olacak. Söz konusu rakipler ilk maçta 0 – 0 berabere kalmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı ise yarın Trabzon’da oynanacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 3. turdan dahil olacağı play-off’larda istediği sonuçları alarak üst lige çıkmayı arzuluyor.