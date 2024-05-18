Play-Off’a 3. Turdan dahil olacak AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Trabzon FK ile karşılaşacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon iki kez karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk yarısında ligin 7. hafta maçında 1461 Trabzon FK ile Van Spor FK, Trabzon’da karşı karşıya geldi. Bu maçta ev sahibi ekip Van Spor FK’yi 4 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ligin ikinci yarısı olan 26. hafta maçında ise AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK bu kez Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu maçı Van Spor FK 1 – 0 kazandı.

Taraflar bu sezon bu kez play-off 3. turunda kozlarını paylaşacak. Bu sezon iki takım arasında üçüncü randevu olan ilk maç 22 Mayıs’ta Trabzon’da, dördüncü randevu olan rövanş maçı ise 27 Mayıs tarihinde Van’da oynanacak.