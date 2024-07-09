Adres başlığı genellikle aşağıdaki şekilde doldurulur:

Adres başlığı, alışveriş yaparken adres bilgilerini girerken kullanılan kısa bir başlıktır. Bu başlık, adresin nereye ait olduğunu tanımlar.

Adres Başlığı Nasıl Doldurulur?

Adres başlığı genellikle "Ev Adresi", "İş Adresi", "Fatura Adresi" gibi seçeneklerden oluşur.

Uygun başlığı seçerek alışveriş formunda belirtilen adres türüne göre doldurun.

Örneğin, ev adresinizi giriyorsanız "Ev Adresi" başlığını, iş adresinizi giriyorsanız "İş Adresi" başlığını seçin.

Eğer fatura adresiniz farklıysa "Fatura Adresi" başlığını kullanın.

Örnekler:

Ev Adresi

İş Adresi

Fatura Adresi

Adres başlığını doğru seçerek doldurmanız, alışveriş sürecini düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Bu sayede ürünlerinizin doğru adrese teslim edilmesini garanti altına alırsınız.