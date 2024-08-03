İsrail ile Hamas arasında meydana gelen savaşın devam etmesi ile birlikte özellikle de İran'ın başkenti Tahran'da İsrail istihbaratı Mossad tarafından suikaste kurban giden Hamas liderinin haberlerinin sosyal medya platformlarında sıklıkla ele alınıp işlenmesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde BTK Instagram'ın katalog suçları işlediğini ve bu gerekçe ile Instagram'ın kapatılması gerektiğine karar verdi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan ilgili bakan ise yapmış olduğu açıklamada Instagram'ın şartlara uyması ile kurallara uygun bir şekilde Yayıncılık yapması durumunda Instagram'ın Türkiye'de yeniden Kullanıma açılacağını söyledi.

Bütün bu gelişmelere baktığımızda Türkiye'de 24 saatten fazladır Instagram Platformu başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunun ya hiç çalışmaması ya da çok yavaş çalışması ile internete erişimin kısıtlı olması sebebinin Türkiye'de BTK kurumunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani BTK almış olduğu resmi karar doğrultusunda Instagram'ın kapatılmasına kararı verdi. Artık bundan böyle ne zaman açılacak, nasıl açılacak, ne şekilde açılacak? Tüm Bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını takip ediyoruz.