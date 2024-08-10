Katalog suçları işlediği gerekçesiyle Türkiye'de BTK tarafından erişim engeli konulan Instagram daha sonrasında bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son dakikaaçıklamasına göre bugün Türkiye saati ile 21.30'da erişime açılacaktı fakat Türkiye'de yaklaşık 53 milyon Instagramkullanıcısı olduğu için saat tam 21.30 olduğunda herkes aynı anda Instagram'a giriş yapmaya çalıştığı için Instagram'da ister istemez bir hata verme ya da yavaşlama durumu söz konusu olabiliyor.

Instagram neden hata veriyor çözümlü nedir 2024?

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Instagram erişim engelinin kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'de sayıları milyonlarca kişiyi bulan Instagram kullanıcılarının aynı anda yani saat tam 21.30 olduğu andan itibaren Instagram'a girmeye çalışmalarının oluşturduğu teknik aksaklık ister istemez yavaşlama durumunu meydana getirdi.