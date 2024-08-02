2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildiği açıklandı. Bu karar, ülkedeki milyonlarca aktif Instagram kullanıcısını etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, platformun neden çöktüğü ve ne zaman erişime açılacağı soruları üzerinde yoğunlaştı. BTK'nın açıklamasına göre, Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Katalog suçlar, 1 Haziran 2005 tarihinden beri yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında düzenlenen suçları ifade ediyor. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul ediliyor.

Konuyla ilgili henüz Meta veya BTK tarafından net bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Instagram'ın ne zaman yeniden erişime açılacağını merak ediyor. Downdetector sitesindeki raporlara göre, gece yarısından itibaren Instagram'da sorunlar yaşanmaya başlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, daha önce Instagram'ın bir paylaşımı engellemesine tepki göstermişti. Altun, "Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

BTK, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olarak görev yapıyor. Kurumun, Instagram'a erişim engelini hangi gerekçelerle getirdiği merak konusu.