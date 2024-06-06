İnci Taneleri Dizisi Neden Yok? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Perşembe akşamları yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan İnci Taneleri dizisi, 4 Nisan tarihli yayın akışı nedeniyle merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi, iki hafta boyunca ekrana gelmeyecek. Peki, İnci Taneleri neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İnci Taneleri İki Hafta Ara Veriyor! Sebep Ne?

Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünün yetişmediği bildirildi. Ayrıca, önümüzdeki hafta bayram nedeniyle İnci Taneleri'nin yayınlanmayacağı duyuruldu. Bu nedenle, dizi toplamda iki hafta ara verecek. İzleyiciler, İnci Taneleri'nin 11. bölümünü 18 Nisan 2024 tarihinde izleyebilecekler.

İnci Taneleri'nin Konusu Ne?

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Azem Yücedağ'ın hikayesini anlatıyor. Yıllarca cezaevinde kalan Azem, özgürlüğüne kavuştuğunda geçmişin acıları ve taşıdığı büyük sırla yüzleşmek zorunda kalır. Azem, kolyesinden kopan inci tanelerini bir araya getirmeye çalışırken, umut dolu bir yolculuğa çıkar. İzleyiciler, Azem'in bu zorlu mücadelesini heyecanla takip ediyor.