İlk turda sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplamı 10 milyona yaklaşıyor. İki aday arasındaki farkın da 2 milyon 538 bin oy olduğu göz önüne alınınca 9 gün sonra yapılacak seçimin kaderini sandığa gitmeyenlerin ve oyları geçersiz sayılanların belirleyeceği söylenebilir.

Resmi olmayan sonuçlara göre; 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 837, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 594 bin 932, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 208 oy aldı.

SANDIĞA GİTMEYENLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Oğan'ın oylarının yanı sıra oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur için belirleyici olacak. Yurtiçinde 6 milyon 780 bin 851 kişi sandığa gitmedi. Yurtdışı seçmenleriyle birlikte bu sayı 8.3 milyonu aşıyor. Yurtiçinde katılım oranı yüzde 88.84'ü bulurken, yurtdışında katılım oranı yüzde 53.85 seviyesinde kaldı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DURUM

Sözcü'de yer alan habere göre; Üç büyükşehirde katılım oranı sırasıyla şu şekilde gerçekleşti. İstanbul yüzde 89.30, Ankara yüzde 89.94 ve İzmir 88.92. İstanbul'da 1 milyon 76 bin 301, Ankara'da 375 bin 823, İzmir'de ise 335 bin 446 kişi oy kullanmadı. Üç büyük şehirde toplam 1 milyon 787 bin 570 kişi sandığa gitmedi.

Türkiye'de seçime katılım oranının en düşük olduğu 25 il;

Ağrı 72.86, Van 78.62, Muş 78.68, Bingöl 78.69, Iğdır 79.06, Kars 79.56, Diyarbakır 81.7, Malatya 81.7, Şanlıurfa 81.83, Bitlis 81.86, Adıyaman 81.98, Mardin 82.76, Ardahan 82.78, Gümüşhane 82.88, Hatay 83.17, Siirt 83.37, Hakkari 83.57, Şırnak 84.6, Batman 84.93 Kahramanmaraş 85.41, Gaziantep 85.69 Elazığ 85.8, Erzurum 86.27, Yozgat 86.63, Aksaray 86.88.

Katılım oranının en yüksek olduğu 10 il;

Bolu 91.43, Kocaeli 91.54, Sakarya 91.57, Çanakkale 91.65, Denizli 91.66, Kütahya 91.95, Bilecik 91.98, Manisa 91.99, Amasya 92.14, Düzce 92.26.

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