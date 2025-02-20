Çevrim içi araç satış platformu olan Araabam.com tarafından ocak ayına ilişkin ikinci el ilan verileri paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre hazırlanan listede en çok ilan verilen 10 model belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre ikinci el otomobilde enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, 2024 genelinde olduğu gibi 2025’in ilk ayında da düşüş trendini sürdürdü.

Paylaşılan raporda, ocak ayında ikinci el ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 831 TL oldu. Ocak ayında ikinci el piyasasında en çok ilan verilen markalar bakın hangileri oldu.

EN ÇOK O MODELLER İLANA KOYULDU

İkinci el piyasasında en çok ilan verilen markalar ise Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı. Markaların yanı sıra ikinci el araç satışlarında en fazla ilana koyulan modeller ise şu şekilde sıralandı:

1-Renault Clio

2- Renault Megane

3- Fiat Egea

4- Opel Astra

5- Toyota Corolla

5- Ford Focus

6- Volkswagen Passat

7- Honda Civic

8- Volkswagen Polo

9- Opel Corsa