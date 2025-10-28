Bakan Yerlikaya, Kanal D'de yayımlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programda, trafik kazalarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların sorulması üzerine Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 2021-2030 arasında geçerli olacak Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Yerlikaya, trafik kazalarındaki can kaybı ve yaralanmaları 2030'un sonuna kadar en az yüzde 50 düşürmeyi, 2050'de de sıfır can kaybını hedeflediklerini ifade etti.

Öncelikle filolarındaki araç sayısını yüzde 48 artırdıklarını, yakın zamanda 8 bin 500 aracın daha filoya katılacağını söyleyen Yerlikaya, bunun yanı sıra gece ve gündüz ekip sayılarını artırıp, radarları güncellediklerini dile getirdi.

ASELSAN tarafından üretilen, emniyet ve jandarma tarafından kullanılan yüz tanımalı kamera sistemi sayısının bu yıl sonunda 111 bine ulaşacağını kaydeden Yerlikaya, kamera sisteminin uygulandığı yerde kanun dışı davranış şekli, teklif gibi olayların yüzde 96 bittiğini vurguladı.

Yerlikaya, denetimlerin arttığını ancak kazalarda artış trendini yeterince önleyemediklerini belirterek, cezalar yeterince caydırıcı olmadığında trafik kültürü dönüşümünü sağlayamadıklarını söyledi.

Çakarlı araç düzenlemesinin 30 Kasım 2024'te yürürlüğe girdiğini ve denetimin yüzde 378 arttığını dile getiren Yerlikaya, izinsiz çakar kullananlara para cezası, sürücü belgesinin alınması ve aracının trafikten geçici olarak men edilmesi gibi üç tür ceza getirdiklerini, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana çakarlı araç kullanımın yüzde 86 düştüğünü vurguladı.

Yerlikaya, trafikte yaşanan kavgalar için de 180 bin lira, ehliyete ve araca 60 gün el konulması şeklinde 3 aşamalı ceza getirdiklerini ifade etti.

Araç sürerken cep telefonu kullanılmasının kaza riskini artırdığına işaret eden Yerlikaya, cep telefonu kullanımı noktasında uygulanan caydırıcı cezalar hakkında da bilgi verdi.

"Yeni nesil suç örgütleri" ve "suça sürüklenen çocuklar"

Dünyada ve Türkiye'de "suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili suç işleme oranlarında artış olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir çocuk nasıl 'kasten yaralama', 'kasten öldürme' suçu işleyebilir ve bununla da sosyal medya üzerinden övünebilir. O, bana göre cinayetten daha da çirkin. Adalet Bakanımız yargı paketinde 18 yaşın altındaki çocukların cezalandırılmalarıyla ilgili, teşbihte hata olmasın ama aynı bizim bu trafik cezalarındaki güncelleme gibi, bunları güncelliyorlar. AK Parti grubumuz o teklifi, Gazi Meclisimizden geçirecek. Bunlar artık daha caydırıcı, çok daha caydırıcı hale gelecek. Bu zaman diliminde, bilgi çağında, her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz bir ortamda çocuklar niçin böyle suç işlemeye meyil ediyor? Toplumbilimciler, sosyologlar, çocuk pediatristler, hep birlikte bu sorunun cevabını aramamız lazım. Cezaların kesinlikle çok daha caydırıcı hale gelmesi lazım. Bunun başka türlü hiçbir izahı yok."

Bakan Yerlikaya, yeni nesil çetelerin ve suç örgütlerinin işlediği suçlar bakımından da cezaların artırılmasına yönelik çalışmalarının olduğunu, Adalet Bakanlığının da güncelleme çalışması içerisinde olduğunu aktardı.

Yeni nesil organize suç örgütleri konusunda hukukçularla birlikte çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, "Takım ruhuyla beraber toplumumuzun buradaki kanayan yarasını çözmekte de kesinlikle kararlıyız. Bizim demokrasimiz çok güçlü. Parlamentoda çok güçlü bir ittifak yapımız var." diye konuştu.

Yerlikaya, sosyal medya mecralarında suç ve suçlunun kolayca bir araya geldiğine dikkati çekerek, kimsenin sosyal medyadan faydalanmasına karşı olmadıkları ancak platformların suç yuvası gibi kullanılmasına karşı oldukları değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yerlikaya, 18 yaşından küçük çocukların çete liderleri tarafından suikastlarda kullanılmasına ilişkin soru üzerine, çocukların daha az ceza aldıkları algısından yola çıkarak suç örgütlerince kullanıldıklarını ancak bu konuda cezaların artırılmasına yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinde azalma

Türkiye'nin aile içi ve kadına şiddet konusunda iyi bir kanuna sahip olduğunu ifade eden Yerlikaya, Avrupa, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde kadın cinayetlerinin daha fazla olduğunu söyledi.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) indirilme sayısının 9 milyona yaklaştığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, geçen yıl KADES üzerinden 1 milyon 853 bin ihbar aldıklarını, 1 milyon 163 bininin asıllı ihbar olduğunu ve ihbar geldiğinde ortalama 6 dakikada olay yerine gidildiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in "100 Bin Kadın Nüfusuna Göre Kadın Cinayeti Oranları" tablosu üzerinden değerlendirme yapan Yerlikaya, Türkiye'de kadın cinayetlerindeki düşüşe dikkati çekti.

Trafik cezalarına ilişkin 36 maddelik kanun tasarısı

Milletvekilleri ve polislerin karşı karşıya geldikleri durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yerlikaya, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı nedeniyle bu dosyaların Meclise gönderildiğini ancak yasama dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargının görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "32,5 milyon araç var, motosiklet sayısı 7 milyona doğru gidiyor. Trafikte kuralların, caydırıcılık nispetinde bir anlam ifade ettiğini söylüyoruz. Dünya, bunu böyle başarmış. Şimdi AK Parti grubumuzun hazırladığı 36 maddeli kanun tasarısının caydırıcılık gücüyle birlikte 2030 bile gelmeden can kayıplarını, ciddi yaralamaları yarı yarıya daha fazla azaltacağına inanıyorum.

276 bin lira ikinci yasa dışı çakar cezasını Türkiye'de 10 aydan beri alan sayısı 1. Özür dileyerek söylüyorum, bizim Hazineye ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. 1986'da rahmetli Özal döneminden beri buradaki tahsil edilen kaynağın yarısı, sosyal yardımlaşmaya gidiyor. Bizimle hiçbir alakası yok bunun."