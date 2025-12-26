İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a geldi. 2009 - 2013 tarihleri arasında Van Valisi olarak görev yapan Karaloğlu, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Ozan Balcı ve il protokolü tarafından karşılandı.

Van’daki programları kapsamında ilde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunması beklenen İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu’nun, ardından kentten ayrılacak.

Karaloğlu’nun Van’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alması ve planlanan programlara katılması planlanıyor.