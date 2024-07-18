İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesinde 1966 yılında doğdu. Ticaretle uğraşarak uzun yıllar boyunca iş dünyasında faaliyet gösterdi. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un yönetiminde önemli bir rol oynayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

İş Dünyasında Başarılı Kariyer

Ticaretle Geçen Yıllar

Hacıosmanoğlu, ticaret alanında uzun yıllar çalışarak önemli bir deneyim kazandı. Bu süreçte birçok farklı sektörde faaliyet gösterdi ve iş dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Trabzonspor Yönetiminde İlk Adımlar

Başkan Yardımcılığı ve İlk Başkanlık Adaylığı

2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifası sonrası başkanlık seçimlerine aday oldu, ancak seçimi Sadri Şener kazandı ve Hacıosmanoğlu başkan olamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına Adaylık

TFF Başkanlık Seçimlerine Katılım

İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat bu seçimlerde başarı elde edemedi.

Trabzonspor Başkanlığı

Trabzonspor'un 15. Başkanı Olması ve Görev Süreci

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Trabzonspor başkanlık seçimlerinde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. Başkanlık görevi sırasında kulübün yönetiminde çeşitli değişiklikler ve projeler gerçekleştirdi. Ancak, 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek görevini Muharrem Usta'ya devretti.

Yeni Hedefler

2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için Adaylık

2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Hacıosmanoğlu, futbol yönetimindeki tecrübelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na taşımayı hedefliyor.