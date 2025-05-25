Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair görüşlerini paylaşan Çelik, “Türkiye’de bu sürece ilişkin dört ayrı tavır görüyorum” diyerek, toplumdaki farklı yaklaşımlara dikkat çekti. Çelik’in açıklamaları, sürecin Türkiye’deki yansımalarına ve toplumsal algıya yönelik önemli ipuçları sunuyor.

“İLK TAVIR ROMANTİK İYİMSERLER”

Türkiye’de “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dört ayrı tavır gözlemlediğini belirten Çelik, bunun ilkinin romantik iyimserlik olduğunu söyledi.

Eski Bakan Hüseyin Çelik, “Türkiye’de bu sürece yönelik dört farklı tavır gözlemliyorum. Birincisi, romantik iyimserler. Bunlar, her şeyin bittiğini, ülkenin güllük gülistanlık olduğunu düşünüp halay çekenler, sevinenler. Bu sevinci yadırgamıyorum. Yıllarca terörden zarar görmüş, kan ve gözyaşına tanık olmuş insanların böyle bir süreçte sevinmesi doğal. Ancak, her şey olup bitmiş değil.” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ GRUP, BENİM DE İÇİNDE BULUNDUĞUM İHTİYATLI İYİMSERLER”

Çelik, kendisinin de ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, olumlu beklentiler taşırken temkinli olmayı, riskleri ve zorlukları göz ardı etmeden gerçekçi bir şekilde ümitli olmayı ifade eden ihtiyatlı iyimserlik görüşünde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İkinci grup, benim de içinde bulunduğum ihtiyatlı iyimserler. Bu süreç daha başlangıç aşamasında. Aşırı ümitlenip olası yol kazalarında hayal kırıklığına uğramamalıyız. Bu mesele sabahtan akşama çözülecek bir konu değil. 50 yıllık yıkımı kısa sürede yapıma dönüştürmek çok zor. Yıkmak kolay ve hızlıdır, ama yapmak zor ve zaman alır. Buna rağmen, ben ihtiyatlı iyimserlerdenim.”

“ÜÇÜNCÜ GRUP, KARAMSARLAR”

Bu süreçte karamsar grupların da olduğunu ifade eden Hüseyin Çelik, “Üçüncü grup, karamsarlar. Memlekette ne olursa olsun iyi bir şey olmayacağına inananlar var; adeta karamsarlığı soyadı yapmışlar. Onları kendi hallerine bırakıyoruz.” dedi.

“DÖRDÜNCÜ GRUP İSE SÜRECE TAMAMEN KARŞI OLANLAR”

Dördüncü grubun ise sürece karşı gruplar olduğuna dikkat çeken Çelik, “Dördüncü grup ise sürece tamamen karşı olanlar. Bazı gruplar ve bazı irili ufaklı milliyetçi partiler, süreci zehirleyen bir dil kullanıyor ve sert bir karşı duruş sergiliyor.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Çelik, süreç için henüz çok yeni olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Henüz yolun başındayız. Yetkililerin açıklamalarına göre, trilyon dolarlık kayıplarımız var. Umarım bu süreç, en azından zararı azaltır ve ekonomimiz toparlanır. Artık can kaybı olmaz, gözyaşı dökülmez; dostluk, kardeşlik ve turizm canlanır. Körün ‘iki gören göz’ istemesi gibi, biz de bu sürecin olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Konuşmalarımızla buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Allah hayırlı sonuçlar nasip etsin.”