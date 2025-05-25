Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesi petrol sahalarında günlük üretim 113 kuyuda 81 bin varile ulaştı. Gabar’ın ardından Şırnak’ın her bölgesinde petrol arama çalışmaları hız kazandı. Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda da çalışmalar yoğunlaştı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Beytüşşebap’ta bulunan petrol arama kuyusunu ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabar’lar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA