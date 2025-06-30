Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,65 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 46,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 43,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 43,68 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,8 arttı.