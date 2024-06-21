Yaşadığı yüzde 1’lik yükselişin ardından petrol fiyatları sakin bir seyir izliyor. Brent petrol, ABD tatili nedeniyle düşük hacimli bir seansın ardından varil başına 85 dolar civarında iken, ABD ham petrolü ise 81 doların üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru da 32,52 TL’nin üzerinde yer alıyor. Tüm bu yaşanan yükseliş araç sahipleri için akaryakıtta çifte zammı beraberinde getirecekti. Ancak yeni bir gelişme yaşandı.

AKARYAKITA ZAM ERTELENDİ

Dün hem motorin hem de benzin litre fiyatı için zam oranının 1,30 TL seviyelerinde olacağı bekleniyordu. Ama bugün rakam netleşti. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Bu haberin ardından zamların ileri bir tarihe ötelendiği ifade edildi.

Son olarak bayram öncesinde mazot fiyatı 1,34 TL artmıştı.