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HDP'nin yerel seçimlerde ittifak içerisinde olup olmayacağı merak konusu olurken, partinin resmiyete dökülen 'yazılı bir ittifak' olmaması halinde her ilde kendi adaylarıyla seçime gireceği konuşuluyor.

BMM seçimlerinde 100 milletvekili hedefleyen, ancak 61 sandalyede kalan HDP, başarısız olarak kabul edilen seçim sonuçlarının ardından gerçekleştirdiği toplantılarda, yerel seçimlere ilişkin tutumunu büyük ölçüde belirledi.

BirGün gazetesinin haberine göre, seçimlerin ardından özeleştiri sürecine giren HDP, ağustos ayı içerisinde olağanüstü kongresini toplayarak kapatma davasına kadar yeni ve sembolik yönetimini belirleyecek. Mevcut HDP yöneticileri, milletvekilleri ve partililer, eylül ayında düzenlenecek Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kongresi ile bu partiye geçecek.

Partinin isminin ve tüzüğünün yenilenmesinin ardından yeni parti yönetimi, yerel seçimler için çalışmalara başlayacak. Halk buluşmaları aracılığıyla seçmenleri ile bir araya gelerek yeni dönem yol haritasını oluşturan HDP yönetimi, ayrıca cezaevindeki ve yurtdışındaki siyasetçilerle de temas kurdu ve önerilerini aldı. Bu kapsamda yerel seçim yol haritasını çıkaran HDP, bölge illerinin tamamında güçlü ve tabanda karşılığı olan isimleri aday gösterme kararı aldı. Parti yönetimi batı illeri içinse ittifaka tamamen kapıları kapatmadı.

DIŞARIDAN ADAY DESTEKLENMEYECEK

Tabanla buluşma sonrasında çeşitli kriterler belirleyen HDP, 2019’daki yerel seçimlerde ve 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer almasa bile çoğu belediyede ve cumhurbaşkanı adaylığında Millet İttifakı’nın adayını “dışarıdan” desteklediği formülden tamamen vazgeçti.

RESMİ GÖRÜŞMELER TALEP EDİLECEK

Buna göre, yerel seçimler için 81 ilde aday belirleme çalışması yürütecek parti yönetimi, batı illerindeki büyükşehirler için başta CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin kendileri ile iletişime geçmesi durumunda resmi görüşmeler yürütmeyi talep edecek. Bazı büyükşehirlerde, çeşitli ilçe belediyeleri karşılığında aday gösterilmeyebileceği bildirilecek. Ancak bunun için çeşitli şartlar sıralanacak.

İTTİFAK METNİ İMZALANACAK

HDP ile görüşmek isteyen partilerden bunu resmi duyuru ile yapmaları ve seçmenlerine anlatmaları istenecek. Ayrıca bir ittifak masası oluşturulması durumunda, HDP de bu masada yer alacak. Resmi ittifak görüşmelerine dahil edilmemesi durumunda o kesimin adayı desteklenmeyecek. Ayrıca yerel seçimlerle ilgili olası anlaşmaların tamamı bir mutabakat metni ile yazılı hale getirilecek ve bu metin kamuoyu ile paylaşılacak. HDP ile yan yana görüntü vermek istemeyen partilerle “aracılar vasıtası ile” de görüşülmeyecek, anlaşma yapılmayacak, bu partilerin aday gösterdiği her yerde aday çıkarılacak.

HABER7