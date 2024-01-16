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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri desteklemek için üretici ve işletmelere kaynak ayırmaya devam ediyor.

IPAD ll Programı 13. Başvurusu Çağrısı kapsamında "hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine" yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 282 adet proje, toplam 768 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkesi için üreten tüm girişimcilerimize hayırlı olsun." diyerek, sosyal medyadan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde; 282 projeye 768 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

