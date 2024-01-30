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S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’nın başkanlık ettiği toplantıda ek binaların genel işleyişi, sağlık hizmetleri yönetimi, kış mevsimi dolayısıyla mevcut hastalıklar, acil servislerin bekleme süreleri, anne dostu hastane unvanı ve sorumlulukları, temizlik, hasta veri girişleri, güvenlik ve yönlendirme hizmetleri konularında istişarelerde bulunularak kararlar alındı.