Hasan Bilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?Hasan Bilal 12 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Bilal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EAsportif yapmaktadır. Hasan Bilal, Sol ayağını kullanmaktadır.Hangi Takımda Top Oynuyor?Van Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Van Spor FK takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır.

Hasan Bilal'nin Van Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.Hasan Bilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?Hasan Bilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Bilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Bilal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2011 yılında Galatasaray Alt

31 Ağustos 2012 yılında Kasımpaşa Alt

1 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa U21

1 Ocak 2017 yılında Kasımpaşa

6 Ağustos 2019 yılında Keçiörengücü

28 Ocak 2020 yılında Kasımpaşa

31 Ocak 2020 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa

24 Ağustos 2021 yılında Diyarbekir Spor

26 Ocak 2022 yılında Kasımpaşa

27 Ocak 2022 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

6 Eylül 2022 yılında Van Spor FK.