31 Mart seçimlerine sayılı günler kala adayların vaatleri ve projeleri belli olmaya başladı. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, vatandaşların toplu ulaşım araçlarını rahatça kullanabilmesi için belediyeye 7 buçuk milyon lira yatırarak 31 Mart'a kadar ulaşımı ücretsiz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Hakkari Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kaldığını gören Ölmez, kendi şirketlerine ait iş makinelerini kent merkezine getirterek karla mücadele çalışmalarına destek vermişti.

Adaylığı açıklandığı günden beri kentte önemli işlere imza atan Ölmez, önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyu ile paylaşacak.