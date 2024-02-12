Van Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!" filminin gösterimi yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapılan gösterimde filmi izleyen protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Gösterimin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlere, ebediyete intikal eden gazilere rahmet diledi.

Filmde rol alan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Bize bir öğretmenin ne olduğunu öğrettiniz. Bizler buralara çıkıyoruz başarılı birer insan profili çiziyoruz ama ben şunun farkındayım. Hepimiz öğretmenlerimizin eseriyiz. Bu sebepten dolayı tekrar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Oyunculardan Onur Yenidünya ise vatan evlatlarıyla beraber bir şeylere hizmet edebiliyor olabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Filmin çok önemli bir proje olduğunu bildiren Yenidünya, şunları kaydetti:

"Edirne'den Hakkari'ye kadar bu vatan bizim. Her tarafına hizmet etmek mecburiyetindeyiz. En iyi şekilde işimizi yapmaya gayret ettik. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatmaya çalıştık. Bu vesileyle buradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Umarım her şey güzel olur. Bahar geldiği zaman Van'da çok güzel çiçekler açıyor. Bizim ülkemizde de bundan sonra çok güzel çiçekler açsın ve artık kan görmeyelim. Hep beraber bir kardeşlik çatısı altında buluşalım istiyoruz. O yüzden buna bir köprü olabildiysek ne mutlu bize."

"Böyle projelere halkımızın gösterdiği teveccüh bizi mutlu ediyor"

Oyunculardan Necip Karakaya da katkılarından dolayı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Karakaya, şöyle konuştu:

"Filmimiz bize çok farklı bir pencere açtı. Ortaya bir muhabbet çıktı. Bu muhabbette şöyle? Filmimizi izlediğimiz genç öğretmen adayları bize, 'Artık biz de can atıyoruz mezun olduktan sonra Doğu'da, Güneydoğu'da vazife yapmak için.' demeye başladılar. Bunu duymak bizi çok mutlu etti. Terör çok büyük bir sıkıntı elbette. Zihinde ve fiili olarak terörle mücadele bugüne kadar yaptığımız en başarılı fillerden birisi. En önemlisi güzel nesiller yetiştirmek. Bu vesileyle devletimize Allah zeval vermesin diye dua ediyoruz. Böyle projelere de halkımızın gösterdiği teveccühü görmek bizi çok mutlu ediyor."

Filmin çok yüksek duygularla geçtiğini belirten oyuncu Gülşah Yavuz, "Buket öğretmeni canlandırıyorum. Bugün de Van'dayız. Bizi burada ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir seyir olur ve herkes bizimle aynı duyguları yaşar. Bütün Van halkına ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Filmi izleyen öğrenciler de İl Emniyet Müdürlüğüne katkıları için teşekkür etti, filmi çok beğendiklerini dile getirdi.

Oyunculara plaket takdimiyle sona eren programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu ve Murat Yayabaşı, filmin yapımcısı İsmail Demir, filmde rol alan sanatçılar, kurum amirleri ve davetliler katıldı.