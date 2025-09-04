Karşıyaka Mahallesi Pirodan mevkiinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Alevlerin ulaşımı zor bölgelere yayılması üzerine hortum takviyesi yapıldı. Uzun uğraşlarla yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Dağgöl Mahallesi'ndeki eski imam hatip lisesi pansiyonu yakınındaki arazide anız yangınıyla, Aşağı Bağlar Mahallesi Kuşarlar bahçesi yanında çıkan yangınlara da ekipler kısa sürede müdahale etti. Her iki yangın da evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle anız ve bahçe temizliği sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.