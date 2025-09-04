İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 84 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ile 338 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 699 Filistinlinin öldürüldüğünü, 49 bin 542 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

7 EKİM'DE BU YANA 64 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 231'e, yaralı sayısının 161 bin 583'e yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL, SÖZDE YARDIM DAĞITIM NOKTALARINI DA HEDEF ALIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Böylece yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356, yaralananların sayısı 17 bin 244'e ulaştı" denildi.