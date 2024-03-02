Vali Ali Çelik başkanlığında Vali Yardımcısı Furkan Berber, Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve beraberindeki heyet ile birlikte, 2020 yılında milli park ilan edilen Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Milli Parkına planlanan ve Ocak ayında onaylanan Uzun Devreli Gelişme Planı projesi hakkında toplantı yapıldı.

Uzun Devreli Gelişme Planı projesi; Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı’nın doğal alanı ile kaynak değerleri korunarak gelecek nesillerimize aktarmak ve Hakkâri’nin turizmine katkı sağlamak amacıyla; ziyaretçilerimiz için oluşturulacak dinlenme, eğlence, konaklama ve kamp alanları ile ilgili planlanan çalışmaları içeriyor.

Toplantıda Milli Park alanının kaynak değerlerinin, yönetiminin ve sürdürebilirliğinin sağlanması, milli parkın bölgesi, ülke ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin arttırılması, içerisinde farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilere göre dinlenme, eğlence, kamp ve konaklama amaçlı altyapı ve tesislerin kurulması, çevre kirliliğinin önlenmesi, buzullar ve gölleri etkileyebilecek zararların asgariye indirilmesi, ziyaretçilere ve yöre halkına milli park olgusu ile doğa koruma bilincinin aşılanması ve geliştirilmesi, verimli hizmet sunan milli park yönetimine kavuşturulması gibi projenin alt hedefleri ele alındı.

Vali Çelik, Hakkâri’nin turizmini geliştirmek ve canlandırmak adına çalışmaların bir an evvel tamamlanması talimatını ileterek yol haritasının oluşturmasında gereken desteği imkânlar dâhilinde sağlayacağını ifade etti.