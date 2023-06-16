WanHaber – Özel

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Van İpekyolu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslar gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkı sunuyor.

50 farklı atölyede çalışan gençler için söz konusu kurslar, kişisel gelişimleri açısından ileriki dönemler için yol belirleyici oluyor. Günlük 500 ile 700 arası gencin giriş yaptığı gençlik merkezinde, sabah saat 08:00 ile başlayan eğitimler 20:00’ye kadar devam ediyor.

“GENÇLER 50 FARKLI ATÖLYEDE EĞİTİM ALIYORLAR”

Gençlik Merkezine gelen gençler için imkânların iyi seviyelerde olduğunu söyleyen Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, “İpekyolu Gençlik Merkezi olarak öncelikle, Van’ın en merkezi noktalarından birisinde yer alıyoruz.

Dolasıyla her 3 ilçe merkezinde de, bize çok sayıda genç geliyor. Günlük 500 ila 700 genç buraya giriş çıkış yapıyor. Bu anlamda gençlik merkezimizde belli alanlarda faaliyetlerimiz var. Atölye eğitimlerimiz var. Yaklaşık 50 farklı atölyede gençler eğitimlerini burada alabiliyorlar.

Evlerinde çalışma imkanı olmayan gençlerimiz var. Sobalı evde olan ya da kalabalık ailelerde olan ve kendisine ait odası olmayan gençlerimize 3 atölye ayırdık. Özelikle buradaki hizmetlerden faydalanan gençlere, günde 2 defa ücretsiz çay ikramında da bulunuyoruz” diye konuştu.

“GÖNÜLLÜ GENÇLERİMİZ CİDDİ EMEK SARF ETTİLER”

Gönüllülük faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, “Burada özellikle köy okullarına ve dezavantajlı mahallere yönelik gönüllü gençlerimizin aktif olarak yer aldığı gönüllülük faaliyetleri var.

Bu gönüllülük faaliyetleri kapsamında oluşturmuş olduğumuz timler var. Bu timler sevgi ve merhamet timi, acil durum ve afet timi, çevre timi, sağlık timi, sıfır atık timi ve eğitim timi gibi. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde burada yüzlerce genç seferber oldu.

Hem deprem bölgesine giden gönüllü gençlerimiz oldu hem buradaki yardım toplama ve gelen yardımların paketlenmesi, ayrılması, taşınması noktasında gençler çok ciddi emek sarf ettiler. Deprem bölgesinden Van’a gelen depremzede ailelere rehberlik etme, onlara ev ve eşya bulma noktasında çok ciddi çalışmaları oldu.

Buradaki gençlerimizle birlikte ekip olarak deprem bölgesine gittik. Özelikle Malatya, Adıyaman ve Maraş’a çok sayıda ekiplerimiz gitti. Orda da psikososyal çalışmalarda bulunduk” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK DEZAVANTAJLI GENÇLER GELİYOR”

Gençlik Merkezine daha çok dezavantajlı gençlerin geldiğini söyleyen Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek şunları söyledi; “Burada verdiğimiz bütün eğitimler ücretsizdir. Ücretsiz olunca buraya daha çok dezavantajlı kesimdeki gençler daha çok ilgi gösteriyor.

Resim, müzik, İngilizce ve bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Gelen gençlerin bütün taleplerine biz olumlu talep verdik. İlginin fazla yoğunlaştığı atölyelerimizin eğitim sayılarını artırdık. Buraya hem hobi amaçlı gelen gençler var, hem de meslek edinmeye yönelik gelen gençlerde var. Bu anlamda müzik, resim, tiyatro, halk oyunlarına meslek edinmeye yönelik yetenek sınavına hazırlık amaçlı geliyorlar.”

AKADEMİ VAN PROJESİNİ TAMAMLADIK

Akademi Van Projesi hakkında da konuşan Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, “Burada Akademi Van Projesini yürütüyorduk. Lisedeki yetenekli gençlerimizi, il dışından gelen 8 tane alanında uzaman hocamızla buluşturduk. 8 ay boyunca eğitim aldılar.

Burada çıkan ürünleri kitaplaştırdılar. Şiir atölyesinde, öykü atölyesinde, deneme atölyesinde, portre atölyesinde, karikatür atölyesi, resim atölyesi ve sinema atölyesinde eğitimler aldılar. Akademi Van Projesinin kapanış programını Edremit uygulama otelinde gerçekleştirdik” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik