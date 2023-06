Wanhaber / Haber Merkezi

Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların Kurban farizasını yerine getirmeleri ve sorunsuz bir bayram geçirmeleri için bir dizi önlem aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada; mahalle aralarında çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde gelişigüzel kurbanlık satış ve kesimine izin verilmeyeceği belirtildi.

İlçedeki canlı hayvan potansiyeli göz önünde bulundurularak bayram süresince satış ve kesim yerlerinde hijyene dikkat edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi adına alınan tedbirler çerçevesinde kurban satış noktalarının;

İskele Caddesi Koç İlköğretim Okulu Yanı, Abdurrahmangazi Mahallesi Kinyas Kartal Bulvarı Eski Vangölü Un Fabrikası Yeri, Oto Sanayi Sitesi girişinde bulunan futbol sahası ile Erciş yolu Eski Marangozlar Sitesi karşısında bulunan Migros Alışveriş Merkezi yanı olarak belirlendiği vurgulandı.

Kurban Kesim yerlerinin ise Akköprü Mahallesi’nde bulunan Tuşba Oto Yıkama ve Etin Dünyası ile Erciş Yolu Üzeri Can Petrol arkasında bulunan Van Gölü Öğrenci Yurdu, Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan Vangölü Et Kombinası ve Alaköy Mahallesi’nde bulunan Et ve Balık Kurumu olarak belirlendiği ifade edildi.

Kesinlikle cadde ve sokaklarda Kurban satış ile kesimine izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada; “Vatandaşlarımızın Kurban ibadetini usulüne göre yerine getirebilmesi için belirlenen noktalarda hijyenik ve sağlıklı kesim alanları oluşturulacaktır” denildi.