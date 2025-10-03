Yeni yıla günler kala milyonlarca emekli, memur ve çalışan için kritik zam dönemi başladı. 2026'nın ilk maaş artışları ocak ayında hesaplara yansıyacak. İşçiler için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu masaya oturacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında alacakları maaş artışı için 6 aylık enflasyon verilerini bekliyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle garanti edilen yüzde 11 artışın yanı sıra enflasyon farkını da maaşlarına yansıtacak.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,5

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu oran, hem emeklilerin hem de çalışanların zam oranları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

ASGARİ ÜCRET YALNIZCA İŞÇİYİ D E ĞİL HERKESİ ETKİLİYOR

Ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücret, yalnızca işçilerin maaşlarını değil, işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalemi etkileyecek.

2025 ASGARİ ÜCRETİ NET 22 BİN 104 TL

2025 yılında tek seferlik belirlenen asgari ücret brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak uygulanmıştı. Ancak Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısıyla bu rakamlar güncellenecek.

MASADAKİ ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllarda asgari ücret artışları çoğunlukla enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu yıl da benzer bir tablo bekleniyor.

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Brüt: 31.206 TL

Net: 26.525 TL

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Brüt: 33.807 TL

Net: 28.736 TL

YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU

Brüt: 35.107 TL

Net: 29.841 TL

TÜM GÖZLER KOMİSYON KARARINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantı, milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek. Beklenti, 2026 artışının enflasyonun üzerinde olması yönünde. Masada üç güçlü senaryo bulunurken, kesin rakam komisyon toplantısının ardından belli olacak.