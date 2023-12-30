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Bir süre önce İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanan Van eski Valisi Mehmet Emin Bilmez’i Vangölü Aktivistleri Derneği adına ziyaret eden Erdoğan Özel, Bilmez’e hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, üzerinde “Van Gölü Kirlenmesin Temiz Kalsın” yazılı festival forması hediye etti.

Özel, ziyarete ilişkin İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez’in ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “İlgi ve kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.