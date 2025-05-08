Vatikan'da yeni papa yine seçilemedi.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Tel er-Rabi İlkokulu yakınında Reyyan ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede, es-Sumud Kampı çevresinde bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Yerel kaynaklar da Han Yunus açıklarında İsrail deniz güçlerinin saldırısında iki balıkçının yaralandığını, ayrıca kentin "Batn es-Semin" bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Birkaç gün önce de el-Bureyc Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun bombalanması sonucu kaybolan bir çocuğun cesedine bu sabah ulaşıldı.

İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze'de pazar yerini vurduğunu 100'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu aktarıldı.

Saldırılarda can kaybı 52 bin 760'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 106 ölü ve 367 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 651 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 223 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 760'a, yaralıların sayısının da 119 bin 264'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Araçlarımızın yüzde 75'i yakıt bittiği için hizmet dışı kaldı

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Araçlarımızın yüzde 75'i yakıt olmadığı için çalışmıyor." denildi.

Açıklamada, ayrıca elektrik jeneratörü ve oksijen cihazı konusunda da büyük bir sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'deki Filistin Hükümeti kaynaklarına göre, bölgede yaygın bir kıtlık yaşanıyor ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Dünya Bankasının verilerine göre, son 20 aydır süren İsrail saldırıları sonucu yoksulluğun ciddi biçimde derinleştiği Gazze’de yaşayan 2,4 milyon Filistinli, neredeyse tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

İsrail, işkenceyle alıkoyduğu 11 Filistinli esiri aylar sonra serbest bıraktı

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sırasında alıkoyduğu 11 Filistinli esiri aylarca süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmalin ardından serbest bıraktı.

Serbest bırakılan esirler, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda bulunan Kissufim askeri geçiş noktasından Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Esirler, tıbbi bakım için el-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, esirlerin sağlık muayenelerinden geçtiğini ve üzerlerinde yorgunluk, işkence ve yetersiz beslenme belirtilerinin görüldüğünü söyledi.

UNRWA: Gazze'de daha önce görülmemiş bir açlık var

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı açlık felaketine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle "Gazze Şeridi'nde daha önce görülmemiş bir açlık yaşandığı" belirtildi.

Gazze Şeridi'nin bir "umutsuzluk toprağı" haline geldiği ifade edilen açıklamada, İsrail ablukasının kalkması, yardım girişinin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin tekrar başlaması gerektiği kaydedildi.

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'deki Filistin Hükümeti kaynaklarına göre, bölgede yaygın bir kıtlık yaşanıyor ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Dünya Bankasının verilerine göre, son 20 aydır süren İsrail saldırıları sonucu yoksulluğun ciddi biçimde derinleştiği Gazze’de yaşayan 2,4 milyon Filistinli, neredeyse tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde su krizi devam ediyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde su krizi devam ediyor. Gazze'nin Han yunus kentindeki Filistinliler, tankerlerle dağıtılan suyu bidonlara doldurarak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA okullarına baskın düzenledi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının nisan başında "yasal ruhsatları olmadığı" gerekçesiyle 8 Mayıs'tan itibaren kapatma kararı verdiği UNRWA okullarına, İsrail polisi tarafından bu sabah baskın düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Perşembe sabahı İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki UNRWA okullarına, kapatma kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte baskın düzenledi." ifadesine yer verildi.

İsrail polisinin baskın düzenlediği okullar, UNRWA tarafından kararın yürürlüğe girmesi öncesi kapatılarak tahliye edildi.

UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te Silvan, Vadi el-Cevz ve Sur Bahir bölgesinde birer, Şuvafat Mülteci Kampı'nda ise 3 okulu bulunuyordu.

İsrail'in, UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararı 31 Ocak 2025'te yürürlüğe girmişti.

İsrail polisi, 18 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait okullara baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonuç 6 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail özel güvenlik güçleri, Nablus'taki Eski Beldeye baskın düzenledi, bir evi kuşatma altına aldı.

Bölgeden silah sesleri yükseldiğini kaydeden tanıklar ayrıca İsrail güçlerinin çevredeki birliklerle takviye edildiğini aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun baskın sırasında açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinliler tedavi için hastaneye nakledildi.

Ayrıca 35 Filistinli İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus kentindeki Nablus Cedide mahallesine buldozerlerle baskın düzenlemiş, bir Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkmıştı.