Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, son dönemde içinde bulunduğu dönüşüm ve yardım çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle evlilik, tesettür ve inanç konularında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Özçelik'in verdiği röportajdan çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Gamze Özçelik, Sabah gazetesine verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İnanç ve maneviyat konusunda içsel bir dönüşüm yaşadığını belirten Özçelik, Allah'a olan teslimiyetinin önemine vurgu yaptı. "İman etmiş bir insan olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Ben bunu kabul etmiş bir insanım. Kapanmam gerektiğini biliyorum. İnşallah başarabilirim." sözleriyle tesettür konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca, Gamze Özçelik'in başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar adlı derneğin çalışmaları da röportajda yer aldı. Dernek olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirten Özçelik, özellikle Afrika'da yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Evlilik konusundaki spekülasyonlara da değinen ünlü oyuncu, eski eşi Uğur Pektaş ile tekrar evlenme haberlerini doğrulamadı ancak "Her şey nasip, kısmet." diyerek evlenmeyi düşündüğünü ifade etti.

Gamze Özçelik'in röportajında vurguladığı manevi değerler, yardım çalışmaları ve içsel dönüşümü, hayranlarının ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.