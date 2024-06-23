Flagyl Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Flagyl, bir antibiyotik ilaçtır ve tıbbi adı "Metronidazol"dür. Aşağıda Flagyl hakkında daha detaylı bilgiler yer almaktadır:

Ne İçin Kullanılır?

Flagyl, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Başlıca kullanım alanları şunlardır:

Bakteriyel vajinit (Bacterial Vaginosis)

Amebiazis (Amip kaynaklı ishaller)

Trikomoniyazis (Trikomonas enfeksiyonu)

Anaerop bakteriyel enfeksiyonlar

Helicobacter pylori enfeksiyonu (Mide ülseri)

Nasıl Kullanılır?

Flagyl genellikle oral (ağızdan) olarak tabletler halinde kullanılır.

Dozaj, enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre değişir. Genellikle günde 3 kez, yemeklerle birlikte alınır.

Tedavi süresi 5 ila 10 gün arasındadır. Doktorun önerdiği süre boyunca düzenli kullanılmalıdır.

Alkollü içecekler Flagyl ile kullanılmamalıdır, çünkü ciddi yan etkiler görülebilir.

Kullanım sırasında alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Önemli Uyarılar

Hamileler ve emziren anneler doktor onayı olmadan Flagyl kullanmamalıdır.

Tedavi sırasında ve sonrasında mide-bağırsak sistemi şikayetleri görülebilir.

Yan etkiler görülürse doktora bildirilmelidir.

Flagyl bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların tedavisinde kullanılan önemli bir antibiyotiktir. Doktor önerisi doğrultusunda düzenli kullanıldığında etkili sonuçlar alınabilir.