Heyecanla beklenen final karşılaşması için Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor AŞ taraftarlarına ayrılan tribün yerleri ve koltuk sayıları da açıklandı.

Van’da, heyecanla 1 Haziran Pazar günü oynanacak final karşılaşması bekleniyor. Kentin genelinde 7’den 70’e her kesim tarafından konuşulan konuların başında Vanspor’un final mücadelesi geliyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK taraftarları Kayseri’nin yolunu tuttu.

Heyecanla beklenen karşılaşmada temsilcimiz Artı Değer Van Spor taraftarları için FK Kuzey ve Doğu tribünleri ayrılırken rakip Batman Petrol Spor AŞ için ise Batı ve Güney tribünleri ayrıldı.

TARAFTARLARIN Tribün KOLTUK SAYILARI BELLİ OLDU

Tribünlerde Artı Değer Van Spor taraftarları için 13 bin 244 kişilik koltuk verilirken Batman Petrol Spor AŞ için ise 10 bin 928 kişilik koltuk sayısı belirlendi. Ayrıca protokolde her iki kulübe 1+14 kişilik yer ayrıldı, 5’er adet de loca verilecek.

Final karşılaşması 1 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak.