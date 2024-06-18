Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi, Türkiye'yi ve magazin dünyasını derinden sarsmıştı. Olay, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde meydana geldi. Vatan Şaşmaz ve eski manken Filiz Aker, otelin 10. katındaki bir odada ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemelerde, önce Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından sırtından vurulduğu, ardından Aker'in de kendi kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı. Peki Filiz Aker neden böyle bir eyleme girişmişti?

Filiz Aker, olaydan yaklaşık 1 ay önce Vatan Şaşmaz'ın kaldığı otelde kalmaya başlamıştı. İkilinin arasında son dönemde yaşanan gerginlikler ve Aker'in psikolojik durumundaki bozulma, cinayetin altında yatan nedenleri oluşturmuş olabilir.

Öte yandan, Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu da öğrenilmişti. Bu durum, Filiz Aker'i kıskançlık duygularına sürüklemiş ve sonunda trajik bir olaya yol açmış olabilir.

Soruşturma sürerken, Filiz Aker'in neden böyle bir eylemde bulunduğu, Vatan Şaşmaz ile aralarındaki son dönemdeki ilişki ve gerginlikler derinlemesine araştırılıyor. Aile ve yakın çevrelerinin ifadeleri de incelenerek, bu talihsiz olayın perde arkası aydınlatılmaya çalışılıyor.

Vatan Şaşmaz'ın ölümü, hem ailesi hem de sevenleri için derin bir acı ve üzüntü kaynağı oldu. Filiz Aker'in de intihar etmesi, olayın trajik boyutunu daha da derinleştirdi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye gündemini günlerce meşgul etmeye devam etti.