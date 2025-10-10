Filipinler, güne deprem korkusuyla uyandı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHILVOCS), merkez üssü Mindanao Adası’ndaki Davao Oriental eyaleti açıkları olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09:43’te 20 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından birçok bölge için tsunami uyarısı yapılırken, PHIVOLCS Mindanao Adası açıklarında 2.6 ila 4.9 büyüklüğünde çok sayıda artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Filipinler’in yanı sıra Endonezya’da da şiddetli şekilde hissedilen deprem paniğe yol açarken, bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

"Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara kıyı kesimlerden uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısı yaparak "Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Sahadaki durumu değerlendirdiklerini ifade eden Marcos, "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır" dedi.