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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sona erdi. Oy çokluğuyla Fenerbahçe Stadyumunun adının değiştirilmesi kabul edildi.

"STADYUMUMUZUN İSMİNİN ATAMIZ'IN ADINI TAŞIMASI..."

Ali Koç: "Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması... Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik.

Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağolsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile."

STADYUMUN ADI DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Atatürk Stadyumu oldu. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.

"DEVLETİN ONAYI GEREKLİ"

Ali Koç: "Stadyum isim değişikliği için genel kurulumuzun onayı yeterli değil. Stadyumlarımızın sahibi devletimizdir. Zamanın şartlarına rağmen başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde, 85 milyon dolar kaynak yaratarak, 4 senede kendi imkanlarıyla yapıp kiralayan tek kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Stadyumların sahibi devlet olduğu için her isim değişikliğine devletin müsaade etmesi gerekmektedir."

"DEVLETİMİZİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Ali Koç: "Siz değerli kongre üyelerimizden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur."

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