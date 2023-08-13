Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, Manchester United'dan Fred'in transferini resmen açıkladı. Sarı - lacivertliler, oyuncu için ödenecek olan bonservis bedelini de duyurdu.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ...

Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Fenerbahçe, Manchester United'a ise 9.7 milyon euroluk bonservis bedelinin 4 senede 8 eşit taksit halinde ödeneceğini belirtti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

FRED: "FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN OYNAYACAĞIM"

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcunun sözleri ise şu şekilde;

"Böyle Türkiye’nin en büyük ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum.

Brezilya Milli Takımı'nda 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco’ya, Okan Özkan’a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum." Mynet