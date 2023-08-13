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Wanhaber / Ramazan Çetin

Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, “Van’da tekstil üretimi yapan tüm firma sahiplerine çok önemli bir önerim var” diyerek paylaşımda bulundu.

Eskiden batıdan yüne büyük rağbet olduğunu ve bu nedenle yün sıkıntısı yaşandığını belirten Kandaşoğlu, şimdi ise aynı rağbetin olmamasından dolayı bölgede fazlaca yün bulunduğunu söyledi.

Tekstil firmalarına seslenen Kandaşoğlu, “Yün hem çok hem de ucuz. Tam da meşhur Van yün battaniyesini üretme dönemi. Buna aşırı talep var, takdir sizin. Eskiden nereye gitsek Van yün battaniyesinden hediye götürürdük. Sonrasında ise telefonlarımız susmazdı” dedi.

Van yün battaniyesine talebin çok olacağını belirten Kandaşoğlu, bölgedeki tekstil üreticilerine seslenerek, bu talebe karşılık vermelerini önerdi.