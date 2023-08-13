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Sözcü TV'de CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Partili Turhan Çömez arasındaki tartışma olay oldu.

CHP Eski Milletvekili Gaye Usluer'in "2019'da Balıkesir'i İYİ Parti yüzünden kaybettik" sözleri sonrası canlı yayında ortam gerildi.

"BALIKESİR'İ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

Usluer, "Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir." ifadelerini kullandı.

"HANI KEMAL BEY YÜZDE 60 İLE KAZANIYORDU"

Usluer'ins özlerine karşılık İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, şu ifadelerini kullandı:

"Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce %60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" superhaber