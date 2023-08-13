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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ikinci hazırlık maçına çıkan Van Spor FK, 3. Lig temsilcilerinden Pazarspor ile karşılaştı.



Van Spor FK, sahaya; Nurullah Aslan, Şerif Doğan, Furkan Saki, Ahmet Özkaya, Abdulcebrail Akbulut, Kerem Çağatay, Oğuzhan Eskiköy, Bekircan Kara, Ahmet Ülük, Hasan Bilal ve Bertuğ Bayar ilk 11’i ile çıktı.

Lig öncesi son provalarını yapan Van Spor, rakibi ile 2 - 2 berabere kaldı.

Van Spor FK önümüzdeki günlerde Iğdır FK ile de hazırlık maçı yapacak.