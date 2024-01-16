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Marmaris'ten Mardin'e giden yolcu otobüsü Mersin'de kaza yaptı. Aydıncık ilçesinde, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpan otobüs devrildi. Bir süre sürüklendiği belirtilen otobüste adeta can pazarı yaşanırken, bilanço ise çok ağır oldu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Mersin’deki korkunç kaza ile ilgili bir açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaza anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. İşte Yerlikaya’nın yaptığı o açıklama:

“Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.”

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yaptığ açıklamada "Mersin'deki otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 yolcu yaralandı." ifadelerini kullandı.

Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Vali Pehlivan, Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller mevkiinde gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy’dan bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

MERSİN VALİSİ: TÜNEL ÇIKIŞINDA MEYDANA GELMİŞ

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris’ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin’e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi.

Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. 30 yaralımızın 13'ünün durumu biraz ağır. Otobüs şoförü hayatını kaybetti maalesef.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı."

Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.