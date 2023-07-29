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Ankara - Samsun Karayolu Elmadağ mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Yolcu indirmek için yol kenarında duran minibüs arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Sürücüsünün kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği bir başka araç ise yol kenarındaki otluk araziye devrilerek metrelerce savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

47 yaşındaki yolcu kurtarılamadı

Sağlık ekipleri 47 yaşındaki minibüs yolcusu Mürsel Akdoğan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Yakınları baygınlık geçirdi

Gözyaşlarını hakim olamayan Akdoğan’ın bazı yakınları ise sevdiklerini kaybetmenin acısı sebebiyle baygınlık geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.