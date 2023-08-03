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Milyonlarca ev kadınını ilgilendiren haber! Emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeyle kadınlara emeklilik yolu açılıyor. İsteğe bağlı sigortada devlet katkısı yükselecek. Bu düzenlemeyle, devlet yıllık 17.170 TL destek sağlayacak. Yeni torba yasada yer alması beklenen düzenlemeyle ilgili ayrıntılar..

Meclis tatile çıkmadan önce yasalaşan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren torba yasa ile memurlara zam gelmişti. Hükümet 2. torba yasanın hazırlıklarını sürdürürken emekliliği kolaylaştıracak adımların atılması gündemde. Bunlar arasında ev hanımlarına emeklilik geliyor.

DEVLET KATKI SAĞLAYACAK

Sistemde gerçekleştirilecek reformla ev kadınlarının ve annelerinin emekliliğinin yolunun açılması bekleniyor. Yeni düzenlemede isteğe bağlı sigorta yönteminden faydanılması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile vatandaşlar dışarıdan primlerini ödüyor ve borçlarını tamamladıktan sonra emekli olabiliyor.

Ev kadınları için çıkarılması beklenen düzenlemede, isteğe bağlı sigorta primlerinde devlet katkısı yükselecek. Takvim'in haberine göre, torba yasayla Meclis'e sunulması beklenen tasarı sayesinde ev hanımları ve çalışamayan anneler uygun primler ödeyerek emekli olabilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI BEKLENİYOR

Projenin hayata geçmesi için Aile ve Gençlik Bankası'nın devreye alınacağı düşünülüyor. Bu banka gençlere ve ailelere sunulacak desteklerin kaynağı olacak. Kadınlara verilecek devlet desteğinin bu bankadan verileceği tahmin ediliyor. SGK'ya başvuran kadın isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilecek.

AYLIK 2.861 TL PRİM ÖDENECEK

Günümüzde isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilecek için brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemeniz gerekiyor. Bu da aylık 4 bin 292 TL tutar anlamına geliyor.

Düzenleme hayata geçerse, devlet 1.430 TL katkı sağlayacak. Böylelikle ev hanımlarının emekli olmak için ödemesi gereken tutar aylık 2 bin 861 TL olacak.

Devletin sağladığı destek yıllık 17 bin 170 TL destek olacak. Brüt asgari ücretin yükselmesiyle, destek miktarı ve ödenen primlerde de artış olması bekleniyor.

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